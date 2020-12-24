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Ученый раскрыл способ остановить мутации коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Российский ученый объяснил, как остановить мутации COVID-19
Фото: Anton Vaganov / Reuters
Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в разговоре с РИА Новости раскрыл способ остановить мутации коронавируса.
Специалист заметил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19.

«Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что вакцина, вероятнее всего, будет эффективной, несмотря на мутацию вируса.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что пандемию можно будет остановить уже в следующем году, однако считает, что от инфекции мир избавится еще не скоро. По словам Вуйнович, разрабатываемые в настоящее время вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавирусной инфекции. Она добавила, что мутация вируса является нормальным проявлением.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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