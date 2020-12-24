Российский ученый объяснил, как остановить мутации COVID-19

Все новости на карте

Заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в разговоре с РИА Новости раскрыл способ остановить мутации коронавируса.

Специалист заметил, что, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации COVID-19.

«Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что вакцина, вероятнее всего, будет эффективной, несмотря на мутацию вируса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что пандемию можно будет остановить уже в следующем году, однако считает, что от инфекции мир избавится еще не скоро. По словам Вуйнович, разрабатываемые в настоящее время вакцины не лишатся эффективности при мутациях коронавирусной инфекции. Она добавила, что мутация вируса является нормальным проявлением.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.