Предсказан резкий рост заболеваемости COVID-19 в России

Уже через неделю после Нового года в России произойдет резкий рост заболеваемости COVID-19, если граждане будут игнорировать меры безопасности в период праздников. Это в разговоре с РИА Новости предсказал инфекционист Евгений Тимаков

По его словам, к концу 2020 года максимальный показатель по приросту новых зараженных должен составить 30 тысяч человек в день. Если россияне откажутся соблюдать рекомендации эпидемиологов, к концу новогодних выходных эта цифра увеличится до 40 тысяч.

«Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — сказал инфекционист.

Он добавил, что если все ограничения будут соблюдаться, показатели заболеваемости останутся на нынешнем уровне.