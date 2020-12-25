Предсказан резкий рост заболеваемости COVID-19 в России

Уже через неделю после Нового года в России произойдет резкий рост заболеваемости COVID-19, если граждане будут игнорировать меры безопасности в период праздников. Это в разговоре с РИА Новости предсказал инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, к концу 2020 года максимальный показатель по приросту новых зараженных должен составить 30 тысяч человек в день. Если россияне откажутся соблюдать рекомендации эпидемиологов, к концу новогодних выходных эта цифра увеличится до 40 тысяч.
«Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — сказал инфекционист.
Он добавил, что если все ограничения будут соблюдаться, показатели заболеваемости останутся на нынешнем уровне.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что происходящий сейчас рост числа зараженных связан с активностью людей перед новогодними праздниками. При этом заметна тенденция к стабилизации ситуации, указал ученый.