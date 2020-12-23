Исследование иммунной памяти подтвердило эффективность вакцины

Ученые из Австралии установили, что люди, переболевшие COVID-19, сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Университета Монаша.

"Исследование является веским доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2, вероятно, будут работать длительный период времени",

— объясняется в документе.

При этом ранее многие исследования показывали, что первые антитела к коронавирусу исчезают спустя несколько месяцев, что ставило под сомнение эффективность вакцинации.

Исследование проводилось группой ученых из отделения иммунологии и патологии австралийского университета Монаша и исследовательского альянса Альфреда, который включает в себя университет Монаша, больницу Альфреда и институт Бернета.

Эксперты выяснили, что особые иммунные B-клетки сохраняют память о вирусе и при повторном проникновении патогена в организм быстро запускают выработку защитных антител. В исследовании приняла участие группа из 25 пациентов с COVID-19, у которых взяли образцы крови с 4 дня до 242 дня после инфицирования. Как и во время других подобных исследований, антитела к вирусу начали вырабатываться на 20 день после заражения.

При этом у всех пациентов сохранились B-клетки иммунной памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2 — шиповидный белок и нуклеокапсидный белок. Эти специфические B-клетки памяти стабильно присутствовали и через 8 месяцев после инфицирования.

"Эти результаты важны, так как определенно показывают, что инфицированные вирусом COVID-19 пациенты на самом деле сохраняют иммунитет к вирусу и болезни",

— подчеркнул доцент университета Монаша Менно ван Зелм.

Новое исследование дает надежду на то, что разработанные вакцины обеспечат людям длительную защиту от COVID-19.