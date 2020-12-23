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Стопкоронавирус.рф

Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
Фото: depositphotos.com
Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Ранее биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".

"С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни",

— уточнила Баранова.
По мнению биолога, правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус , Джордж Мейсон , РИА Новости
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