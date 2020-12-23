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Сперматозоиды оказались под угрозой из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Мужчинам с тяжелой формы COVID-19 угрожает бесплодие
Фото: Lenta.ru
Тяжелая форма COVID-19 может угрожать бесплодием у мужчин. К такому выводу пришли российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом пишут «Известия».
Ученые совместно с коллегами из Казахстана проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО. Первое исследование проводилось в феврале-марте, тогда у его участников не было выявлено каких-либо отклонений.
Второе исследование проводилось в августе-сентябре. У 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизились количество сперматозоидов и их активность. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще. Ученым еще предстоит понять, временное это явление или постоянное.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что осложнения при коронавирусе наступают на седьмой-десятый день с начала болезни. Он также добавил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.
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Коронавирус , газета "Известия"
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