Мужчинам с тяжелой формы COVID-19 угрожает бесплодие

Тяжелая форма COVID-19 может угрожать бесплодием у мужчин. К такому выводу пришли российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом пишут «Известия».

Ученые совместно с коллегами из Казахстана проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО. Первое исследование проводилось в феврале-марте, тогда у его участников не было выявлено каких-либо отклонений.

Второе исследование проводилось в августе-сентябре. У 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизились количество сперматозоидов и их активность. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще. Ученым еще предстоит понять, временное это явление или постоянное.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что осложнения при коронавирусе наступают на седьмой-десятый день с начала болезни. Он также добавил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.