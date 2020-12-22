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Комаровский назвал способ защиты от нового штамма COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Комаровский назвал способ защиты от нового штамма COVID-19
Фото: @doctor_komarovskiy
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса. Этим специалист поделился на своем Youtube-канале.
Комаровский утверждает, что для этого соблюдать уже имеющиеся меры. А информация, что новый штамм на 70 процентов заразнее известных ранее коронавирусов, нуждается в подтверждении.

«Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха»,

— отметил Комаровский.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России нет рисков развития нового штамма COVID-19.
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