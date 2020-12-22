Комаровский назвал способ защиты от нового штамма COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса. Запись доступна на YouTube-канале специалиста.

По его словам, для этого достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания. Он отметил, что сама информация о том, что новый штамм на 70 процентов заразнее известных ранее коронавирусов, нуждается в подтверждении.

«Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха», — сказал Комаровский.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила , что пока нет данных о влиянии нового варианта коронавируса на смертность, поэтому оценить его опасность нельзя. Она призвала страны оценить риск завоза штамма из-за рубежа.