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Доктор Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Комаровский назвал способ защиты от нового штамма COVID-19
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса. Запись доступна на YouTube-канале специалиста.
По его словам, для этого достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания. Он отметил, что сама информация о том, что новый штамм на 70 процентов заразнее известных ранее коронавирусов, нуждается в подтверждении.
«Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха», — сказал Комаровский.
Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет данных о влиянии нового варианта коронавируса на смертность, поэтому оценить его опасность нельзя. Она призвала страны оценить риск завоза штамма из-за рубежа.
Минздрав Великобритании объявил об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря, позднее такую же мутацию обнаружили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила пассажирские перевозки на неделю.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , Евгений Комаровский , Минздрав РФ , ВОЗ
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