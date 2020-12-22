Американские вакцины от COVID-19: успех, но много оговорок

Почему импортные вакцины от коронавируса вызывают подозрения.

Так уж получилось, что у российского человека на подкорке записана любовь ко всему импортному. Видимо, это на генетическом уровне передаётся память о советском времени, когда за чешской посудой или немецкой обувью нужно было гоняться по магазинам, а потом эти покупки передавались по наследству следующим поколениям. Именно поэтому, наверное, так часто приходится в последнее время слышать «не буду прививаться отечественными вакцинами от коронавируса, дождусь импортной».

Между тем с импортными вакцинами, которые только-только начинают поступать в гражданский оборот США и Европы, не всё обстоит так радужно. По крайней мере, сейчас точно нет повода искать способы купить себе дозу американской или европейской вакцины. Разберёмся, почему.

Близкий родственник

Начнём с британской вакцины компании AstraZeneca, она же «оксфордская вакцина». С точки зрения безопасности у неё всё хорошо, а вот с эффективностью оказалось не очень. Испытания показали, что иммунитет формируется только у 60% людей, получивших вакцину.

Для сравнения, российский «Спутник V», который изготавливается по точно такой же технологии аденовирусного вектора, показал эффективность больше 90%.

Почему такая разница? Очень просто.

AstraZeneca решили ограничиться схемой «одной дозы». У «Спутника», в отличие от британцев, дозы две — вторая ставится через 21 день после первой. В итоге иммунитет формируется, во-первых, с большей вероятностью, во-вторых, на более долгое время. По последним оценкам учёных, люди, получившие две инъекции «Спутника», будут защищены от коронавируса в течение 2-х лет.

В итоге британцам, чтобы повысить эффективность своей вакцины, пришлось вступать в переговоры с производителями «Спутника». И сейчас достигнута предварительная договорённость, что наша вакцина будет использоваться в качестве второй дозы для вакцины AstraZeneca. То есть первый укол будут ставить британской вакциной, второй — российским «Спутником». За счёт этого должна вырасти и эффективность, и длительность иммунитета к новому коронавирусу.

Технологии будущего

В отличие от британских и российских учёных, американцы пошли по совершенно иному пути. Сразу две компании из США ( Pfizer и Moderna) разработали, испытали и выпустили две вакцины, произведённых по технологии матричной РНК (мРНК). Разница принципиальна. Если все три российских вакцины изготовлены по классическим, давно обкатанным технологиям (одна — векторная, вторая — пептидная, третья — инактивированная), то американские разработки — это совершенное новое слово в биотехнологиях. Новое, а потому ещё недостаточно изученное.

Если во всех трёх российских вакцинах общий принцип один — в организм доставляются антигены вируса (то есть его куски, или искусственно созданные белки, похожие на куски вируса), то в случае с мРНК-вакцинами механизм совершенно другой. В организм человека поступает молекула РНК, которая внутри организма запускает процесс производства отдельных частиц вируса. И за счёт этого иммунная система обучается методам борьбы с новым возбудителем.

До этого по такой технологии вакцины не создавались нигде в мире.

Вообще, технология мРНК разрабатывалась как перспективное решение для борьбы с онкологическими заболеваниями. И на этом фронте она показала определённую эффективность. Но как она будет работать в долгосрочной перспективе, будучи применённой в вакцинах, это отдельный вопрос, на который пока нет однозначного ответа.

Собственно, начало вакцинации в США уже показало, что не всё с новой разработкой так хорошо.

Например, в одном из госпиталей медсестра упала в обморок после прививки. А в одной из чикагских клиник вакцинация была приостановлена после того, как сотрудники начали массово жаловаться на побочные эффекты. Регулятор даже вынужден был пояснить, что вакцина от Pfizer

На Аляске двое медиков после вакцинации попали в реанимацию с анафилактическим шоком (крайне сильное проявление аллергической реакции). И таких новостей с каждым днём поступает всё больше.

Вторая американская компания, чья вакцина была зарегистрирована буквально только что — Moderna. И у них тоже не всё идёт гладко. Например, 18 декабря Moderna была вынуждена уничтожить 400 000 доз вакцины из-за сбоя на производстве, в результате которого не была обеспечена нужная степень фильтрации конечного продукта. Хорошо, что ошибку заметили вовремя. Но непонятно, насколько компания застрахована от таких ошибок в дальнейшем.

Ничего личного, просто бизнес

Наконец, ещё один фактор, который делает вакцинацию американскими препаратами не самым лёгким процессом — мРНК-вакцины могут храниться и транспортироваться только при очень низких температурах (около -70 С). Если условия хранения будут нарушены хоть на одном этапе — всё, вакцина превращается в бесполезную водичку. Понятно, что соблюсти все условия холодовой цепи смогут только в самых прогрессивных странах. Но и там далеко не в каждом населённом пункте найдётся медицинский холодильник на такие температуры.

Почему американцы вместо проверенных, испытанных десятилетиями вариантов, пошли путём рискованного во всех смыслах эксперимента? Ответ прост — бизнес.

Обе американские вакцины во-первых, защищены многочисленными патентами. А во-вторых, развернуть их производство «на стороне» практически нереально, поскольку потребует колоссальных затрат на строительство ультрасовременного биотехнологического предприятия.

В отличие от этого, любая из российских вакцин может быть произведена на большинстве действующих производств, предназначенных для таких целей. Например, сейчас идут переговоры о выпуске «Спутник V» на Харьковском заводе. И ещё около 50 стран высказали заинтересованность в том, чтобы развернуть производство нашей вакцины на собственных мощностях.

Американцы же планируют стать монополистами и «законодателями мод» на рынке вакцин против коронавируса.

Хотя, похоже, сами не до конца верят в успех этого дела — не зря ведь глава Pfizer Альберт Бурла продал пакет принадлежащих ему акций, как только вышла позитивная новость о готовности вакцины. Возможно, он знает то, чего не знают все остальные.