Главный нарколог Минздрава рассказал о влиянии алкоголя на ковид

По его словам, на вероятность заражения коронавирусом и тяжесть его течения также влияет употребление продукции с содержанием никотина.

Брюн добавил, что люди, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят болезнь.

Ранее российские диетологи рассказали , что россиянам с коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню алкоголь и заменить его на витаминный морс. Специалисты указали, что заболевшим надо отказаться от спиртного не только во время праздника, но и на весь период лечения.