Ученые рассказали о пациентах с COVID-19, потерявших зрение

Ученые из Университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк, выяснили, что COVID-19 может спровоцировать резкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.

В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, зараженных коронавирусом, развился кератит — воспаление роговицы. Далее на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, а так как все они связаны с инфекцией COVID-19, в данный момент требуется новое исследование.

Из трех пациентов один скончался от коронавируса, второму удалили глаз, а третий потерял зрение. Всем участникам наблюдения было больше 60 лет.

Эндофтальмит встречается крайне редко, но может быть вызван вирусом. Среди симптомов инфекции: покраснения, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.