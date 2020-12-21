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Стопкоронавирус.рф

Ученые рассказали о пациентах, потерявших зрение после COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые рассказали о пациентах с COVID-19, потерявших зрение
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк, выяснили, что COVID-19 может спровоцировать резкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.
В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, зараженных коронавирусом, развился кератит — воспаление роговицы. Далее на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.
Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, а так как все они связаны с инфекцией COVID-19, в данный момент требуется новое исследование.
Из трех пациентов один скончался от коронавируса, второму удалили глаз, а третий потерял зрение. Всем участникам наблюдения было больше 60 лет.
Эндофтальмит встречается крайне редко, но может быть вызван вирусом. Среди симптомов инфекции: покраснения, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о семи способах восстановить зрение.
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