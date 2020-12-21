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Стопкоронавирус.рф

Ученые рассказали о потерявших зрение после COVID-19 пациентах 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Ученые рассказали о потерявших зрение после COVID пациентах
Фото:
Ученые обнаружили, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения. Об этом пишет Knowridge Science Report.
Исследование было проведено командой Университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.
В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, страдающих COVID-19, развился кератит — воспаление роговицы. Затем на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.
Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, и, поскольку все они были связаны с инфекцией COVID-19, необходимо новое исследование, отмечают специалисты.
Из трех пациентов один умер от COVID-19, другому пришлось удалить глаз, а третий — потерял зрение.
Отмечается, что всем участникам наблюдений было больше 60 лет.
Эндофтальмит встречается очень редко, но может быть вызван вирусом. Симптомами инфекции могут быть покраснение, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.
Кроме того, переход кератита в эндофтальмит — очень редкое явление. Другое исследование показало только 27 случаев за 15 лет, когда у пациента развился эндофтальмит, вызванный кератитом.
Хотя вполне возможно, что кератит был связан с COVID-19, у ученых на данный момент очень мало информации, позволяющей предположить, что заболевание возникло именно из-за коронавируса.
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