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Стопкоронавирус.рф

Гинцбург оценил влияние вакцины на репродуктивную функцию 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Гинцбург оценил влияние вакцины на репродуктивную функцию
Фото: Российская Газета
Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет", — сказал Гинцбург.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , РИА Новости
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