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Стопкоронавирус.рф

Почему у здоровых людей COVID может протекать тяжело 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Почему у здоровых людей COVID может протекать тяжело
Фото: Lenta.ru
Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что коронавирусная инфекция, скорее всего, будет протекать в тяжелой форме, даже если у пациента нет хронических заболеваний. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Вместе с тем она отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, однако если экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК — прим. «Ленты.ру») все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения COVID-19.
Баранова добавила, что знать о собственной последовательности ДНК в любом случае полезно. «Анализируя ее, можно сделать заключение о предрасположенностях к тем или иным патологиям. Например, кому-то следует опасаться Альцгеймера, у другого — большая вероятность заполучить после 60 лет поликистоз почек, а вот потери памяти опасаться не следует», — сказала биолог.
Ранее ученые Эдинбургского университета заметили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствуют гены, которые могут усугублять течение инфекции. По мнению исследователей, вариации этих генов могут приводить к нарушению формирования иммунитета и развитию воспаления легких при коронавирусе. По мнению консультанта Королевской больницы Эдинбурга профессора Кеннета Бейли, верный выбор лечения COVID-19 может сократить количество осложнений у заразившихся.
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Коронавирус , Джордж Мейсон , Lenta.ru
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