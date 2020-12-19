Почему у здоровых людей COVID может протекать тяжело 

Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что коронавирусная инфекция, скорее всего, будет протекать в тяжелой форме, даже если у пациента нет хронических заболеваний. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Вместе с тем она отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, однако если экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК — прим. «Ленты.ру») все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения COVID-19.

Баранова добавила, что знать о собственной последовательности ДНК в любом случае полезно. «Анализируя ее, можно сделать заключение о предрасположенностях к тем или иным патологиям. Например, кому-то следует опасаться Альцгеймера, у другого — большая вероятность заполучить после 60 лет поликистоз почек, а вот потери памяти опасаться не следует», — сказала биолог.