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Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете к COVID-19 после вакцины 

Мария Грибова 2 часа назад
Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете после вакцины
Фото: РИА Новости
У большей части добровольцев, испытывающих вакцину «ЭпиВакКорона», появляется клеточный иммунитет к коронавирусу через пять-шесть недель. При этом известно, что антитела появляются лучше. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше»,

— говорится в сообщении.
Вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в России 13 октября.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые доказали опасное влияние COVID-19 на мозг.
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