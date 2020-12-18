Роспотребнадзор сообщил о клеточном иммунитете после вакцины

У большей части добровольцев, испытывающих вакцину «ЭпиВакКорона», появляется клеточный иммунитет к коронавирусу через пять-шесть недель. При этом известно, что антитела появляются лучше. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Уже через 5-6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше»,
— говорится в сообщении.
Вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в России 13 октября.
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