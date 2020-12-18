Названы признаки перенесенного коронавируса 

Чем больше мы узнаем о коронавирусе SARS-CoV-2, тем больше расширяется список симптомов, указывающих на заражение.

Первоначально все сосредоточились на трех основных симптомах — кашле, температуре и затрудненном дыхании. Сегодня мы знаем, что их намного больше, и некоторые из них весьма необычны.

Почему важно знать симптомы COVID-19

Общие симптомы COVID-19 включают сухой кашель , температуру и одышку. Наряду с новой информацией о течении болезни появляются новые симптомы, которые могут возникать вместе с основными или отдельными симптомами.

Среди необычных симптомов COVID-19 выделяются диарея и головные боли. Многие симптомы также связаны с нервной системой: изменения обоняния и вкуса, нервозность и спутанность сознания. Эти симптомы также могут быть признаками инфекции SARS-CoV-2.

Общие симптомы COVID-19

На сайте ВОЗ мы можем прочитать, что наиболее частыми симптомами CO VID-19 я вляются температура, сухой кашель и усталость. Подозрение на коронавирусную инфекцию возникает, когда эти симптомы не являются хроническими и не связаны с другими болезнями.

Среди симптомов также выделяют озноб, одышку или затрудненное дыхание, мышечные боли, головную боль, потерю вкуса или запаха, боль в горле, заложенный нос и насморк.

Есть много симптомов, которые считаются типичными для COVID-19, но они необязательно должны возникать одновременно. Как часто они появляются? Надежную информацию о симптомах можно найти в большом исследовании, проведенном в США с участием 1000 пациентов с инфекцией SARS-CoV-2.

Исследователи также зафиксировали высокую частоту «необычных» симптомов, не связанных с дыхательными путями. При этом около 10% пациентов жаловались на головную боль. Полный список симптомов может включать довольно экзотичные признаки, непохожие на большинство известных респираторных инфекций.

Менее распространенные симптомы COVID-19

Всемирная организация здравоохранения также перечисляет менее распространенные симптомы COVID-19.

Их полный список такой:

раздражительность;

спутанность сознания;

снижение памяти;

беспокойство;

депрессивные состояния;

нарушение сна;

более серьезные и более редкие неврологические осложнения включают инсульт, энцефалит, делирий и повреждение нервов.

Почему так много неврологических симптомов? Поначалу казалось, что коронавирус SARS-CoV-2 атакует дыхательные пути, но все больше исследований показывают, что он влияет на другие органы и системы нашего организма.

Согласно исследованиям, целых 65% пациентов с COVID-19 испытывают такие симптомы, как галлюцинации, раздражительность и спутанность сознания.

Приступы паники также могут возникать у госпитализированных пациентов.

Гипоксия, вызванная размножением вируса в клетках легких, также может привести к повреждению мозга и, в крайних случаях, к инсульту.

Ученые также обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может размножаться непосредственно в клетках мозга, провоцируя воспаление, которое повреждает этот орган.

Необычные симптомы COVID-19

Помимо типичных и менее распространенных, ученые также сообщают о необычных симптомах коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которых нет в списках ВОЗ.

В исследовании, проведенном учеными Королевского колледжа Лондона, говорится, что многие его участники сообщали о необычных кожных высыпаниях. Всего было 336 000 респондентов, принявших участие в этом тесте. У 8,8% из них одновременно с подтвержденным заражением коронавирусом SARS-CoV-2 имела место кожная сыпь. У людей с отрицательным результатом этот симптом возник в 5,4% случаев.

Был проведен и другой тест, в котором приняло участие почти 12 тысяч человек. Участников с кожной сыпью и подозрением на Ковид-19 в этой группе оказалось порядка 17%. Люди с положительным результатом теста на COVID-19 сообщали, что сыпь выступала одним из первых симптомов болезни. У каждого пятого человека в этом исследовании сыпь на фоне COVID-19 представлялась единственным признаком инфекции.

Еще один необычный симптом коронавируса — конъюнктивит. Исследования серии случаев показали, что почти у трети пациентов с подтвержденной инфекцией были клинические признаки конъюнктивита. Чем тяжелее течение болезни, тем чаще возникал этот симптом. Многие медицинские издания по всему миру признали, что конъюнктивит можно использовать клиническим показателем тяжести патологии.

Еще один необычный симптом COVID-19, наблюдаемый учеными, — постоянная икота. Американский журнал экстренной медицины описывает случай 62-летнего пациента, который был доставлен в отделение неотложной помощи с температурой. У мужчины также наблюдалась постоянная икота, которая длилась 4 дня. В ходе исследования выяснилось, что у пациента имеются проблемы с функцией легких. Он был изолирован и протестирован на COVID-19. Врачи сообщили, что компьютерная томография грудной клетки с контрастом показала изменения в легких. После тестирования и положительного результата теста на COVID-19 пациенту дали гидроксихлорохин, икота исчезла, и через три дня мужчину выписали домой.

Медики подчеркивают важность тщательного опроса пациента, физического осмотра и проведения основных тестов.

Почему важно знать симптомы COVID-19

Любому человеку сегодня важно знать, каковы признаки того что вы уже переболели коронавирусом. Ученые в статье в Journal of Medical Virology объясняют, что внелегочные и атипичные симптомы COVID-19 могут быть единственными, которые проявляются у пациента. Если врачи не распознают их или сделают это слишком поздно, это может привести к ошибочному диагнозу и задержке лечения. Вот почему так важно знать клинические симптомы COVID-19. Это позволяет на раннем этапе изолировать пациентов с подозрением на инфекцию, что, в свою очередь, снизит передачу инфекции в условиях больницы.

Кроме того, знание необычных симптомов коронавируса, таких как конъюнктивит, показало, что вирус может распространяться не только через капли для улучшения зрения, но и через слезы. У пациентов с этим симптомом вирусные частицы выделялись из слез. Это снова показывает, насколько важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты людьми, которые ежедневно находятся в тесном контакте с потенциально инфицированными людьми.

Итоги

Коронавирус SARS-CoV-2 провоцирует у людей болезнь, известную как COVID-19. Течение этого недуга очень разнообразно, и у большинства пациентов оно протекает бессимптомно или со слабо выраженными признаками. Наиболее распространенными симптомами коронавируса SARS-CoV-2 являются температура, кашель — обычно сухой, который затем может перейти в продуктивный, проблемы с дыханием, одышка разной степени. Для инфекции SARS-CoV-2 характерно также явление потери вкуса и запаха, которое обычно не проявляется при гриппе.