Определено, кому запрещено прививаться от COVID-19 

Делать прививку от коронавируса не рекомендуют пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава.
"В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребёнка",
— говорится в сообщении.
Вакцинацию нельзя проходить пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, в случае аллергической реакции на компоненты вакцины, во время беременности и кормления грудью, при тяжелых аллергических реакциях, уточнили в Минздраве.
"При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий",
— пояснили в министерстве.
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