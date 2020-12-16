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Стопкоронавирус.рф

Определено, кому запрещено прививаться от COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Определено, кому запрещено прививаться от COVID-19
Фото: Depositphotos
Делать прививку от коронавируса не рекомендуют пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава.

"В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребёнка",

— говорится в сообщении.
Вакцинацию нельзя проходить пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, в случае аллергической реакции на компоненты вакцины, во время беременности и кормления грудью, при тяжелых аллергических реакциях, уточнили в Минздраве.

"При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий",

— пояснили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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