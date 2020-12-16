Доказана особая опасность ковида по сравнению с гриппом

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 более опасен и смертоносен по сравнению с вирусом гриппа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в British Medical Journal.

Исследователи проанализировали информацию о 3641 пациенте с COVID-19, поступившем в больницы США с 1 февраля по 17 июня 2020 года, а также 12 676 пациентов, госпитализированных с гриппом с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов с COVID-19 или гриппом составил 69 лет.

Оказалось, что COVID-19 чаще, чем грипп, вызывает такие осложнения, при которых пациент нуждается в госпитализации, искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии. Больные с коронавирусом проводят в больнице больше времени и почти в пять раз чаще умирают. Из 12 676 больных гриппом 674 (5,3 процента) умерли, а из 3641 пациента с COVID-19 умерли 676 (18,5 процента).

Несмотря на то, что оба заболевания похожи, особое свойство SARS-CoV-2 заключается в том, что он поражает не только дыхательные, но и другие органы. Инфекция вызывает повреждения печени и почек, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, тяжелый септический шок, понижает кровяное давление, вызывает чрезмерную свертываемость крови и способствует диабету неясного типа. У некоторых пациентов резко подскакивал уровень сахара в крови, из-за чего им требовался инсулин.