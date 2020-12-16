Пока не существует доказательств того, что перенесенный COVID-19 способен вызвать бесплодие у мужчин. Вероятность такого осложнения оценила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава профессор Лейла Адамян в эфире телеканала « Россия 24 ».

«На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия», — сказала она.

Врач отметила, что в отношении женщин перенесенный коронавирус не несет рисков для будущей беременности. Осложнения могут возникнуть только на фоне воспалительного синдрома и общего тяжелого состояния.

Пока нельзя окончательно утверждать, что такого не может произойти, потому что человечество знакомо с новым вирусом меньше года, добавила Адамян. Мировые ученые планируют детально изучить все особенности влияния инфекции на репродуктивную систему человека.