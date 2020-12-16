Малышева рассказала как сбить температуру при COVID-19

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему советует сбивать температуру при новой коронавирусной инфекции парацетамолом.

Специалист отметила универсальность данного препарата. Малышева заявила, что парацетамол "глобально подходит всем".

"Самое главное — он разрешен беременным и кормящим матерям",

— сказала врач в эфире телепрограммы "Жить здорово" на Первом канале.

Телеведущая отметила, что парацетамол является жаропонижающим препаратом, его безопасность "доказана с самым высоким критерием" для беременной кормящей женщины и малыша или плода.

Однако Малышева предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет. Она уточнила, что этот лекарственное средство "вызывает судороги, если его дают для снижения температуры".