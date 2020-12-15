Названы увеличивающие риск смерти при COVID-19 факторы 

Эксперты назвали факторы, которые способны увеличивать риск смерти при коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Сообщается, что вероятность летального исхода значительно увеличивается в зависимости от таких дополнительных факторов, как возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол и уровень глюкозы.
Специалистам ФМБА удалось создать математическую модель, которая поможет предсказывать тяжесть и течение коронавируса у пациента на основе определенных показателей, в том числе по скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений.
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