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Раскрыта опасность ношения использованной маски 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Раскрыта опасность ношения использованной маски
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Исследователи из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета раскрыли, что ношение использованной медицинской маски во время пандемии может быть опаснее, чем полный отказ от нее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.
По словам ученых, маски влияют на воздушный поток возле лица, делая людей более восприимчивыми к вдыханию частиц, а грязная маска для лица не может эффективно отфильтровывать мельчайшие капли. Несмотря на то, что некоторые считают, что любая маска лучше чем ничего, использованные средства защиты не являются эффективными против частиц размером менее 2,5 микрометра.
Вывод специалистов основан на компьютерной модели человека с трехслойной хирургической маской. Симуляция позволила определить, как крошечные капельки в воздухе оседают на лице, в верхних дыхательных путях, глотке или легких. Оказалось, что грязная маска значительно уменьшает скорость воздушного потока, в результате чего ее эффективность значительно снижается.
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