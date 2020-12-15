Попова назвала профессию с высочайшим риском COVID-19

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По словам Поповой, высокие показатели среди сотрудников данной сферы фиксировались последние две недели.

Глава Роспотребнадзора указала, что на предприятиях стоит принять дополнительные усилия по организации безопасности труда.

Ранее Попова заявила , что ситуация с коронавирусом стабилизируется в 68 регионах России, в 15 продолжается рост заболеваемости, в еще одном он замедлился — в конце ноября улучшение ситуации наблюдалось в 58 регионах, а заболеваемость росла в 23. Она оценила положение как «достаточно хрупкое» и призвала соблюдать введенные профилактические меры.

За последние сутки в России выявили 26 689 случаев коронавируса, 577 летальных исходов и 24 813 выздоровлений. С начала пандемии зарегистрировано 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах, 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.