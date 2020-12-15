Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые назвали максимально зараженное коронавирусом место 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названо максимально зараженное коронавирусом место
Фото: Depositphotos
Американские ученые проанализировали статистику передачи новой коронавирусной инфекции и выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Исследователи из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели метаанализ статей, опубликованных за последний год, в которых упоминаются случаи вторичной передачи COVID-19, когда заболевшие получили инфекцию в быту.
Степень риска вторичной передачи — это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве в течение инкубационного периода после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.
На уровень риска вторичной передачи влияют такие факторы, как время, прошедшее после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего.
Всего в метаанализ авторы включили данные 54 исследований с участием 77 758 человек. Результаты обработки данных подтвердили, что в условиях пандемии COVID-19 домашние хозяйства — это объекты самого высокого риска передачи вирусной инфекции.
Так, частота вторичных заражений в домашних хозяйствах составила 16,6 процента, что значительно выше, чем в любом другом месте. При этом самый высокий риск — 18,0 процентов — обусловлен контактами с теми больными, у которых симптомы проявляются явно. Для бессимптомных носителей риск составляет лишь 0,7 процента.
Случаи бытового заражения чаще наблюдаются у взрослых, по сравнению с детьми — 28,3 и 16,8 процента соответственно, и у супругов, по сравнению с людьми, просто проживающими под одной крышей, — 37,8 и 17,8 процента.
Наконец, средний уровень вторичного заражения там, где живут всего два человека, был значительно выше, чем в домохозяйствах с тремя и более проживающими — 41,5 и 22,8 процента соответственно.
Авторы считают, что полученные результаты необходимо учитывать при разработке будущих стратегий по профилактике COVID-19, так как существующие рекомендации чаще всего предписывают людям с подтвержденной или подозреваемой инфекцией изолироваться дома, что подвергает других членов их семьи повышенному риску.
Исследователи подчеркивают, что домашние хозяйства — ключевая среда для передачи SARS-CoV-2, и без изменения бытового поведения вряд ли удастся быстро остановить пандемию.

"Если людей с подозрением или подтвержденными инфекциями направлять на изоляцию на дому, домашние хозяйства будут оставаться важным местом передачи SARS-CoV-2",

— пишут авторы статьи.
Ученые предлагают включить в новые стратегии борьбы с распространением COVID-19 таких профилактических мер, как ношение маски дома, регулярное проветривание и дезинфекция помещений, а также целенаправленная противовирусная профилактика.
Видео дня. Продукты, которые снизят риск онкологии
Последние новости
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение