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Стопкоронавирус.рф

ВОЗ заявила о безопасности британского штамма коронавируса 

Слово и Дело 3 часа назад
ВОЗ заявила о безопасности британского штамма COVID-19
Фото: Слово и Дело
Мутация не влияет на структуру патогена, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове по данным Lenta.ru.
Ученые наблюдают за поведением вируса и его взаимодействием с антителами иммунной системы, чтобы оценить ситуацию в случае неожиданных изменений, но причин для беспокойства нет: мутации — это частое дело у вирусов.
Пока что на повестке дня несколько вопросов: не ускоряет ли мутация скорость распространения вируса, не мешает ли действию вакцины, не имеет ли различий в симптоматике, заявил эксперт.
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Коронавирус , ВОЗ , Lenta.ru
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