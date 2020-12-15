ВОЗ заявила о безопасности британского штамма COVID-19

Мутация не влияет на структуру патогена, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове по данным Lenta.ru

Ученые наблюдают за поведением вируса и его взаимодействием с антителами иммунной системы, чтобы оценить ситуацию в случае неожиданных изменений, но причин для беспокойства нет: мутации — это частое дело у вирусов.

Пока что на повестке дня несколько вопросов: не ускоряет ли мутация скорость распространения вируса, не мешает ли действию вакцины, не имеет ли различий в симптоматике, заявил эксперт.