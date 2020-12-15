Назван срок восстановления обоняния при COVID-19

В среднем заразившийся коронавирусом россиянин теряет способность чувствовать запахи на 7-10 дней. Такой срок раскрыла заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с ТАСС

По ее словам, нарушение обоняния встречается более чем в 80 случаев заболевания COVID-19. А на потерю или искажение вкуса жалуется более 50 процентов пациентов.

«Потеря обоняния встречается чаще у женщин и длится от четырех до 11 дней, потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней», — пояснила Пшеничная.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил , что от других инфекций коронавирус отличает именно потеря обоняния и вкуса, что, однако, характерно для тех пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме. Этот симптом может встречаться у других вирусов, например, у гриппа, но для них это менее характерно.