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Стопкоронавирус.рф

Россиянам назвали срок восстановления вкуса и обоняния при коронавирусе 

Lenta.ru 6 часов назад
Назван срок восстановления обоняния при COVID-19
Фото: РИА Новости
В среднем заразившийся коронавирусом россиянин теряет способность чувствовать запахи на 7-10 дней. Такой срок раскрыла заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с ТАСС.
По ее словам, нарушение обоняния встречается более чем в 80 случаев заболевания COVID-19. А на потерю или искажение вкуса жалуется более 50 процентов пациентов.

«Потеря обоняния встречается чаще у женщин и длится от четырех до 11 дней, потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней», — пояснила Пшеничная.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что от других инфекций коронавирус отличает именно потеря обоняния и вкуса, что, однако, характерно для тех пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме. Этот симптом может встречаться у других вирусов, например, у гриппа, но для них это менее характерно.
В стране за последние сутки выявили 27,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2 681 256. Из них скончаллся 47 391 человек с подтвержденной пневмонией, выздоровели 2 124 797 пациентов.
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Коронавирус , Владимир Болибок , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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