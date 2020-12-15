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Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19
Фото: РИА Новости
Феномен «неправильных» антител к COVID-19 не имеет оснований для распространения среди населения, а так же является поводом для «очередного психоза». Так исследования ученых Йельского университета оценил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает «Вечерня Москва».

«Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?», — сказал Онищенко.

По его словам, вопрос работы аутоантител необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде.
Ранее ученые из Йельского университета выявили усложняющую течение COVID-19 особенность иммунитета. Им удалось выяснить, что большое количество «неправильных» антител (аутоантител) в крови нацеливаются на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вирусом. Их наличие может не только спровоцировать осложнения, но и влияет на более длительное течение коронавируса.
Исследователи полагают, что чем больше у пациентов в крови аутоантител, тем тяжелее они переносили COVID-19.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН
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