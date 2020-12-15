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Ученый объяснил защищенность людей с астмой от коронавируса 

Lenta.ru 5 часов назад
Ученый объяснил защищенность людей с астмой от COVID-19
Фото: Pixabay
Группа израильских ученых, изучая статистику по коронавирусу, пришла к выводу, что пациенты с бронхиальной астмой на 30 процентов реже заражаются коронавирусом. Защищенность таких пациентов от COVID-19 объяснил РИА Новости автор исследования завотдела проактивной медицины «Леумит» Евгений Мерзон.
По его словам, такие данные связаны с тем, что у людей с астмой в легких меньше рецепторов, отвечающих за проникновение вируса в организм. Однако по мнению медика, может быть и другое объяснение данного феномена, связано с поведением страдающих бронхиальной астмой.
Как считает специалист, это может быть связано с тем, что пациенты понимают, что у них повышенный риск осложнений, поэтому они более серьезно и более внимательно относились к рекомендациям, которые были опубликованы и Центром по контролю заболеваний, и министерством здравоохранения.
Ранее ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что люди, страдающие бронхиальной астмой, на треть реже болеют COVID-19. О способности болезни снизить риск заражения коронавирусом. Эксперты проанализировали данные о более чем 37 тысячах человек, которые прошли тестирование на коронавирус в феврале-июне 2020 года. Диагноз подтвердился у 2266 человек. Среди тех, кто заразился коронавирусом, было лишь 153 астматика.
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Коронавирус , Минздрав РФ , РИА Новости
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