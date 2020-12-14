Врач заявил, что Россия вышла на плато по COVID-19 

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам медика, выход на плато не является самоцелью, однако это важный показатель. С его помощью можно «соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек».
Владислав Жемчугов также высказал свое мнение о том, когда остановится распространение коронавируса:
«Когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации — в регионе или в стране в целом — будет приближаться к 70 процентам. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск».
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 27 328 новых случаев COVID-19.