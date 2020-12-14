Врач заявил, что Россия вышла на плато по COVID-19 

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, выход на плато не является самоцелью, однако это важный показатель. С его помощью можно «соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек».

Владислав Жемчугов также высказал свое мнение о том, когда остановится распространение коронавируса: