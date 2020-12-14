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Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Врач заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Фото: Lenta.ru
Россия вышла на плато по коронавирусу, но окончательно распространение инфекции остановится после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70 процентов населения, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

«Окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации — в регионе или в стране в целом — будет приближаться к 70 процентам. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск»,

— сказал он.
Специалист добавил, что выход на плато не является самоцелью, однако это важный показатель для системы здравоохранения. По его словам, на основании этих цифр можно «соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек».
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , РИА Новости
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