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Врач рассказал о жалобах людей спустя месяцы после COVID 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Врач рассказал о жалобах людей спустя месяцы после COVID
Фото: Lenta.ru
Переболевшие COVID-19 в первую волну россияне спустя месяцы обращаются к врачам с жалобами на слабость, повышенное артериальное давление, головокружение и необъяснимые нарушения пищеварения. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

«У мужчин повреждения идут от мужской половой сферы — снижается уровень тестостерона, который необходим для поддержания мышечной массы. И не совсем понятно, что делать с этими пациентами», — добавил Болибок.

По его словам, в основном за медицинской помощью обращаются люди старше 30 лет.

«Они сейчас приходят и говорят: "Вы знаете, я вот перенес ковид весной, но до конца как будто и не выздоровел"», — рассказал врач.

Ранее россияне описали негативные последствия самолечения при коронавирусе с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов. Пренебрежение врачебной помощью привело к сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению.
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Коронавирус , Владимир Болибок , Lenta.ru
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