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Российский врач предупредил о неожиданном последствии ношения масок 

Даня Виттиг 44 минуты назад
Главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов рассказал, к каким последствием может привести ношение масок. Об этом сообщает сообщает агентство «Москва».
По его словам, неплотно прилегающая к лицу медицинская маска может привести к проблемам со зрением, вызвав изменения на поверхности роговицы или конъюнктивит.

«Длительное использование маски может приводить к развитию синдрома сухого глаза. Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы».

Избежать таких последствий можно, если менять маску раз в два-три часа и следить за ее прилеганием. Постоянная циркуляция воздуха вверх и вниз приводит к испарению слезной пленки.
«Если вы в одиночку прогуливаетесь по парку и поблизости нет других людей, то маска в таком случае становится неактуальной».
Ранее "Рамблер" сообщал, почему нельзя носить маски в мороз.
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