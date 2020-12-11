Главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов рассказал, к каким последствием может привести ношение масок. Об этом сообщает сообщает агентство «Москва».

По его словам, неплотно прилегающая к лицу медицинская маска может привести к проблемам со зрением, вызвав изменения на поверхности роговицы или конъюнктивит.

«Длительное использование маски может приводить к развитию синдрома сухого глаза. Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы».

Избежать таких последствий можно, если менять маску раз в два-три часа и следить за ее прилеганием. Постоянная циркуляция воздуха вверх и вниз приводит к испарению слезной пленки.

«Если вы в одиночку прогуливаетесь по парку и поблизости нет других людей, то маска в таком случае становится неактуальной».