Раскрыто неожиданное последствие ношения масок

Неплотно прилегающая к лицу медицинская маска может привести к проблемам со зрением, вызвав изменения на поверхности роговицы или конъюнктивит. О таком неожиданном последствии россиян предупредил главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов, передает агентство «Москва».
«Длительное использование маски может приводить к развитию синдрома сухого глаза. (…) Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы»,
— рассказал Серов.
По его словам, избежать таких последствий можно, если менять маску раз в два-три часа и следить за ее плотным прилеганием, поскольку именно постоянная циркуляция воздуха вверх и вниз приводит к испарению слезной пленки.
«Если вы в одиночку прогуливаетесь по парку и поблизости нет других людей, то маска в таком случае становится неактуальной»,
— отметил Серов.