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Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиян предостерегли от ношения маски в мороз
Фото: Lenta.ru
Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз. Они рассказали РИА Новости, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей.
В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается.
Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова напомнила, что человек надевает маску, чтобы защититься, находясь среди людей.

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить»,

— пояснила Белова.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласился с коллегой, подчеркнув, что на улице ношение маски не требуется. «А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», — отметил он.
Для обогрева дыхательных путей, по его мнению, маска также не подходит. Малышев подчеркнул, что если человек хочет согреться, то лучше всего натянуть шарф повыше.
Ранее сообщалось, что самые опасные распространители коронавируса в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
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Комментарии 4
Коронавирус , Елена Белова , Александр Горелов , Николай Малышев , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости , Lenta.ru
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