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Россияне рассказали об уровне антител после вакцинации «Спутником V» 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Россияне рассказали об уровне антител после вакцинации
Фото: «Коммерсантъ»
Привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» россияне рассказали, какой уровень антител у них выработался после вакцинации. У одних тест-система на определение иммуноглобулинов показала четырехкратное превышение нормы, у других — полную невыработку антител, пишет РИА Новости.
Так, у троих получивших препарат россиян уровень антител составил 40,74, 20 и 14,60 при норме 10 или меньше. Двое других получили результат 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8 — они использовали другие тест-системы. Еще двое получивших вакцину рассказали, что у них не выработалось достаточное количество антител. Кроме того, один из опрошенных заявил, что в течение трех недель после вакцинации антитела у него были выше нормы, но через несколько дней снизились почти вдвое.
Как отметила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова, сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, пока нельзя, поскольку единых стандартов для них пока не существует.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко обозначил срок, в который человек может заразиться коронавирусом после вакцинации. По его словам, появление иммунитета происходит за 42 дня. За этот период проводится две инъекции вакцины. Вторая — через 21 день после первой.
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Коронавирус , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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