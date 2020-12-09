Опубликованы данные по коронавирусу в России

Опубликованы данные, актуальные на 9 декабря, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 559 летальных исходов. А полностью выздоровело 26 266 человек.
По регионам статистика распределилась так:
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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 541 199 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, а выздоровело 2 007 792 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что тотальный запрет на алкоголь при вакцинации опровергли.