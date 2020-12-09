Мясников оценил шанс умереть от коронавируса

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников ответил критикам, которые упрекнули его в неверном прогнозе: в начале пандемии доктор говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина меньше одной десятой процента. В своем Telegram -канале он объяснил такую точку зрения и оценил вероятность умереть от инфекции.

«Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время»,

— отметил доктор.

По его словам, на момент публикации его прогноза не было известно о том, что COVID-19 может передаваться в бессимптомный период.

Мясников добавил, что в своем прогнозе был на 90 процентов уверен в том, что «все обойдется малой кровью», однако на 10 процентов допускал, «что может полыхнуть по всему миру».

«К сожалению, сыграли именно эти 10»,

— констатировал специалист.

Врач подчеркнул, что в настоящее время процент смертности от коронавируса в России — 0,03 процента, и добавил, что это число близко к указанному в его прогнозе. Отвечая на возможные упреки в том, что тогда он говорил о заболеваемости, а не о смертности, он уточнил, что только 10 процентов больных с симптомами переносят инфекцию настолько тяжело, что необходима госпитализация.

«Количество таких больных на сегодня — 0,1 процента от населения России. Так что, недобросовестные критики, умерьте свою иронию и учите матчасть!»

— заключил Мясников.