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Стопкоронавирус.рф

Почему всем зараженным ковидом нужно спать на животе 

Диана Товсепова 1 час назад
Оказалось, поза для сна может спасти больных ковидом
Фото: depositphotos.com
О том, что при заражении коронавирусом важно выбирать правильную позу для сна, рассказал известный врач Евгений Комаровский.
Оказалось при средней и тяжелой форме COVID-19 следует спать именно на животе.

"Один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких — это положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека, причем значительно. ", — объясняет Комаровский.

Так, доктор считает, что при проблемах с легкими стоит обязательно лежать именно на животе:

"Любое поражение легких, которое обнаружили на компьютерной томографии — обязательно лежать на животе. Любая одышка — лежать на животе…".

При этом Комаровский отметил, что людям с большим животом такое положение для сна, скорее всего, будет крайне некомфортным. Поэтому он предложил способ решить эту проблему:

"Дело в том, что все пружинные ортопедические матрасы, как правило, на змейке. Эту змейку можно открыть, и на уровне живота каждую вторую пружину, или даже все пружины, можно просто позанимать…

Если в области живота не будет пружин, спать на животе, лежать на животе и дышать на животе станет намного проще".

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Коронавирус , Евгений Комаровский
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