Оказалось, поза для сна может спасти больных ковидом

"Один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких — это положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека, причем значительно. ", — объясняет Комаровский.
"Любое поражение легких, которое обнаружили на компьютерной томографии — обязательно лежать на животе. Любая одышка — лежать на животе…".
"Дело в том, что все пружинные ортопедические матрасы, как правило, на змейке. Эту змейку можно открыть, и на уровне живота каждую вторую пружину, или даже все пружины, можно просто позанимать…
Если в области живота не будет пружин, спать на животе, лежать на животе и дышать на животе станет намного проще".