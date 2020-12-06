Врач раскрыл самых опасных распространителей COVID-19

Доктор медицинских наук и эксперт по безопасности Николай Дурманов назвал самых опасных распространителей COVID-19. Его слова передает радио Sputnik

По его словам, заразность человека не всегда зависит от наличия или отсутствия у него симптомов заболевания. Главная угроза — это количество вируса, который он выделяет в окружающую среду. Получается, что самые опасные люди, у которых вирус активно размножается в организме.

Понять, что человек является распространителем вируса, можно только с помощью теста. Однако тогда придется проверять всех здоровых людей, что невозможно. Поэтому главной защитой является соблюдение мер предосторожности при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.

Так, маски и перчатки значительно снижают скорость распространения COVID-19.