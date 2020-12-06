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Врач раскрыла разницу между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ 

Даня Виттиг 32 минуты назад
Раскрыта разница потери обоняния при COVID-19 и ОРВИ
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Елена Селькова рассказала, в чем разница между потерей обоняния при коронавирусе и ОРВИ. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, при коронавирусе сначала теряется обоняние, но насморка при этом нет.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания», — объяснила специалист.

Также она добавила, что спустя несколько дней может возникать симптоматика основного заболевания.
Селькова пояснила, что при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, а слизистая полости носа забита, от этого как раз и возникает чувство заложенности.
Ранее "Рамблер" сообщал о людях, которые не верили в COVID-19 и скончались.
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