Антибиотики не помогут при профилактике от COVID-19

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Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил о недопустимости профилактики коронавируса при помощи антибиотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Врач подчеркнул, что антибиотики назначают только при бактериальных осложнениях инфекции. Кроме того, они бессильны против вирусов.

Авдеев также уточнил, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к побочным эффектам — от диареи до анафилактического шока.

Первая может стать причиной воспаления кишечника. Особенно часто диарея возникает у пожилых пациентов, которые принимают антибиотики широкого спектра.