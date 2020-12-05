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В Минздраве предупредили об опасности профилактики коронавируса антибиотиками 

Полина Алферова 28 минут назад
Антибиотики не помогут при профилактике от COVID-19
Фото: Pixabay
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил о недопустимости профилактики коронавируса при помощи антибиотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Врач подчеркнул, что антибиотики назначают только при бактериальных осложнениях инфекции. Кроме того, они бессильны против вирусов.
Авдеев также уточнил, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к побочным эффектам — от диареи до анафилактического шока.
Первая может стать причиной воспаления кишечника. Особенно часто диарея возникает у пожилых пациентов, которые принимают антибиотики широкого спектра.
Ранее «Рамблер» писал, что Мясников сообщил о важности общего анализа крови.
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Коронавирус , Сергей Авдеев , Минздрав РФ
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