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Названо количество носящих маски в общественном транспорте россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Названо количество носящих маски в транспорте россиян
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала количество россиян, носящих маски в общественном транспорте, в эфире телеканала «Россия 1», передает агентство «Москва».
По данным Поповой, на данный момент маски в общественном транспорте носят более 90 процентов пассажиров.
«Этого результата удалось достичь», — констатировала она, подчеркнув, что речь идет только о внутригородском транспорте. «Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный», — добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила, что российские научные центры создают более десяти различных вакцин. До этого она также рассказала, что темп распространения COVID-19 в России замедляется. По ее словам, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — заболеваемость продолжает расти.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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