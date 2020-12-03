Названы симптомы опасного осложнения COVID-19 

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты клиники Мэйо назвали симптомы мультисистемного воспалительного синдрома, который может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на COVID-19, пишет Medical Xpress.

Отмечается, что данное заболевание может возникнуть как у детей (MIS-C), так и у взрослых (MIS-A) в первые несколько недель после заражения, когда основные симптомы COVID-19 уже проходят. Оно вызывает воспаление различных частей тела и органов, сопровождающееся отеком, часто с покраснением и болью.

В качестве признаков мультисистемного воспалительного синдрома медики указывают лихорадку, которая длится более 24 часов, рвоту, диарею, боль в животе, кожные высыпания, покраснение глаз, покраснение или припухлость губ и языка, чувство сильной усталости, покраснение или отек конечностей.

К экстренным симптомам специалисты относят сильную боль в животе, сердечные симптомы, включая боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку, посинение губ и лица, спутанность сознания, трудности с пробуждением, боль в животе с рвотой и диареей, кожную сыпь и припухлость конечностей, обморок и низкое артериальное давление.

Врачи подчеркивают, что при появлении подобной симптоматики следует немедленно обратиться за медицинской помощью.