Врачи разгадали, как ковид поражает сердце и мозг

На долгосрочные последствия коронавируса жалуются сотни переболевших. Так, россияне рассказывают, что через несколько месяцев после того, как они справились с COVID-19, начинают проявляться странные симптомы. У кого-то немеет тело, кто-то страдает от жуткой бессонницы и проблем с давлением, а кто-то и вовсе начинает чувствовать странную заторможенность. Врачи на эти жалобы чаще всего отвечают что не знают, как бороться с постэффектами еще неизученной болезни.

Однако, как выяснил "Рамблер", медики и ученые по всему миру уже проводят исследования, чтобы "разгадать" коронавирус и его влияние на человеческий организм.

Врачи считают, что долгосрочные последствия от ковида чаще возникают у тех, кто переболел им в легкой форме.

"Обычно пациенты с тяжелыми заболеваниями больше всего подвержены риску стойких симптомов, но коронавирус так не работает", — объясняет Триша Гринхал, преподаватель первичной медико-санитарной помощи в Оксфордском университете.

Недавнее исследование, в котором участвовали более 4000 пациентов показало, что через четыре недели после заболевания около 10% людей в возрасте от 18 до 49 лет все еще ощущали на себе странные симптомы. Такое исследование проводилось компанией Zoe в сотрудничестве с Королевским колледжем Лондона и Массачусетской больницей общего профиля.

Другое исследование показало, что около 25% испытывают хотя бы один симптом и через 90 дней после болезни. Исследование европейских специалистов, в котором участвовали 1837 человек, перенесших ковид, показало, что треть из них нуждается в медицинской помощи и через три месяца после болезни. Учитывая сколько уже случаев заражений коронавирусом зафиксировано по всему миру, это значит, что миллионам людей придется жить с хроническими проблемами после "короны", считают медики.

Особенная "корона"

От других вирусов COVID-19 отличает то, какой широкий спектр проблем он может спровоцировать.

"Я никогда не видел, чтобы другие заболевания поражали так много органов таким образом", — рассказывает Зицзянь Чен, медицинский менеджер центра помощи больным после коронавируса в Mount Sinai.

Кроме того, было проведено исследование 100 пациентов через два месяца после их заражения. МРТ головного мозга выявило проблемы у 78 из них, а у 60 выявились еще и проблемы с воспалением миокарда.

"Проблемы возникают даже у бессимптомных людей, даже у молодых и здоровых", — объяснил Эйке Нагель, соавтор исследования и директор Института экспериментальной и трансляционной сердечно-сосудистой визуализации при Франкфуртском университете.

По его словам, сердца некоторых пациентов оказались покрыты некими шрамами. Эти шрамы не очень большие, но исследователи считают, "что это связано с более серьезными проблемами".

Другие врачи сообщали о проблемах с желудочно-кишечным трактом у пациентов с длительным Covid. Еще одно исследование также обнаружило следы коронавируса в фекалиях и стенках кишечника некоторых пациентов. Это и является доказательством того, что вирус может инфицировать и повреждать клетки желудка. Оказывается, в кишечнике очень много рецепторов ACE2. Именно этот белок коронавирус использует для проникновения в клетки.

Кроме того, были проведены исследования в клинике Neuro Covid-19 в Northwestern Medicine в Чикаго.

Ученые считают, что некоторые симптомы проявляются из-за того, что даже когда вирус "ушел" иммунная система продолжает отвечать на инфекцию. Некоторые пациенты при этом могут быть носителями неопределяемого "резервуара" инфекционного вируса, который вызывают иммунный ответ.

Ученые также полагают, что в некоторых случаях вирус может заставить иммунную систему атаковать собственный организм. Июньское исследование пациентов с Covid-19 в отделении интенсивной терапии, показало, что почти у половины из них есть аутоантитела, то есть антитела, которые по ошибке атакуют органы и ткани самих пациентов.

Дэвид Путрино, директор по исследованиям выздоровления в нью-йоркской системе здравоохранения Mount Sinai, объясняет, что у большинства из 300 его пациентов с хроническим Covid развилась какая-нибудь форма дистонии: около 90% сообщают о проблемах с физическими упражнениями, чувстве усталости и тахикардии, в то время как от 40% до 50% сообщают о проблемах с ЖКТ, головных болях и одышке.

Воспаление, вызванное вирусом, может нарушить работу самого длинного нерва в организме человека (блудающий нерв). Именно он передает сигналы в сердце, легкие и пищеварительную систему.

Ученые пока не знают, попадает ли вирус в мозг напрямую или неврологические симптомы являются результатом генерализованной воспалительной реакции.

Вскрытие некоторых пациентов с коронавирусомвыявило энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Исследования также показали наличие частиц коронавируса в областях мозга, отвечающих за обоняние. Часто вирус поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, вызывая повреждение и воспаление, которое в конечном итоге влияет на мозг.