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Стопкоронавирус.рф

Медики обнаружили 18 лекарств для лечения COVID-19 

News.ru 24 минуты назад
Медики обнаружили 18 лекарств для лечения COVID-19
Фото: depositphotos.com
В США обнаружили, что как минимум 18 уже существующих лекарственных препаратов против различных заболеваний могут использоваться для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Медицинская школа Бостонского университета (BUSM).
Исследователи изучали, каким образом коронавирус попадает в клетки лёгких человека и какой наносит урон. Анализируя данные, они обнаружили, что по крайней мере 18 ранее существовавших препаратов могут быть в перспективе использованы для терапии COVID-19. Эти препараты показали исключительную способность блокировать разрастание вируса в клетках лёгких.
В ходе исследования специалисты обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает аномальные изменения в белковой структуре клеток. Они помогают вирусу размножаться и в конечном итоге разрушают клетки лёгких. Отмечается, что речь идёт исключительно о лёгочной ткани.
Есть важные биологические особенности клеток лёгких, которые не воспроизводятся другими типами клеток, обычно используемыми для изучения вирусной инфекции. Изучение вируса в контексте наиболее повреждённого типа клеток, вероятно, даст информацию, которую мы бы не смогли получить при рассмотрении других моделей, — пояснил доктор Эндрю Уилсон, один из авторов исследования.
Специалисты выяснили, что как только вирус попадает в клетки лёгких, он начинает использовать ресурсы, необходимые для нормального роста клеток, при этом вирус избегает атак иммунной системы. По мнению учёных, ряд существующих и запатентованных лекарственных средств могут помочь в борьбе с коронавирусом — правда, эти препараты не называются.
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Коронавирус , Эндрю Уилсон
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