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Назван главный фактор госпитализации при COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Назван главный фактор госпитализации при COVID-19
Фото: Москва24
Ученые назвали фактор, в наибольшей степени влияющий на вероятность госпитализации при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.
Группа специалистов Geisinger проанализировала медицинские карты 12 971 человека, которые прошли тестирование на COVID-19 в системе больницы в период с 7 марта по 19 мая. Из этой группы 1 604 были инфицированы COVID-19, а 354 потребовались госпитализации. Исследователи проследили связи между заболеваниями, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ, и госпитализацией с COVID-19.
Выяснилось, что хроническое заболевание почек было наиболее тесно связано с госпитализацией, а вероятность госпитализации пациентов с COVID-19 с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у пациентов без заболевания почек.
По мнению ученых, такая ситуация может быть связана с тем, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2.
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