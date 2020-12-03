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Перечислены возможные побочные эффекты вакцинации от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Перечислены побочные эффекты вакцинации от COVID-19
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Каждый десятый пациент, который прививается российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. Симптомы после вакцинации перечисляет РИА Новости.
Однако в большинстве случаев прививка переносится хорошо, побочные эффекты не наблюдаются. При недомогании волноваться не стоит, поскольку это индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. При слабости, недомогании, усталости или тошноте следует уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть.
Кроме того, у 1,5 процента может заложить нос или запершить в горле. Еще у 5,7 процента пациентов может появиться ломота в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов. У 4,7 процента выявили боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Как правило, лечение не требуется, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты.
В ноябре россияне сообщили, что после прививки от коронавируса может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса. Добровольцы отметили, что препарат работает, у большинства из них выработались антитела. Чаще всего после прививки у добровольцев поднималась температура до 38,5-40 градусов.
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Коронавирус , РИА Новости
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