Больная COVID-19 женщина впала в кому после родов 

Жительница Великобритании после рождения ребенка впала в кому из-за коронавируса. Об этом сообщает Daily Mirror.

У 28-летней британки по имени Ева Ахмед появились первые симптомы коронавируса на 28 неделе беременности. У девушки начались проблемы с дыханием, и ее госпитализировали. Врачи настояли на кесаревом сечении, из-за чего ребенок родился на 12 недель раньше срока.

«Мои легкие начали отказывать, и я впала в искусственную кому, лежала на ИВЛ, не зная, выйду ли я из этой больницы живой или в качестве трупа», — рассказала Ева Ахмед.

Новорожденную девочку сразу пометили в реанимацию. Девушка вылечилась от COVID-19 через десять дней после родов.