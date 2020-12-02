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Больная COVID-19 женщина впала в кому после родов 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Больная COVID-19 женщина впала в кому после родов
Фото: depositphotos.com
Жительница Великобритании после рождения ребенка впала в кому из-за коронавируса. Об этом сообщает Daily Mirror.
У 28-летней британки по имени Ева Ахмед появились первые симптомы коронавируса на 28 неделе беременности. У девушки начались проблемы с дыханием, и ее госпитализировали. Врачи настояли на кесаревом сечении, из-за чего ребенок родился на 12 недель раньше срока.

«Мои легкие начали отказывать, и я впала в искусственную кому, лежала на ИВЛ, не зная, выйду ли я из этой больницы живой или в качестве трупа», — рассказала Ева Ахмед.

Новорожденную девочку сразу пометили в реанимацию. Девушка вылечилась от COVID-19 через десять дней после родов.

«Я понимала, что прошла большой путь — вернулась с того света. Айла была в инкубаторе, но мы смогли немного пообщаться и взять ее на руки. Она сразу же ухватилась за меня».

Ранее "Рамблер" сообщал, что биолог предупредила о преждевременном старении из-за COVID-19.
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