В России скоро начнется масштабная вакцинация

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Президент России Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он сообщил во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ

Начать вакцинацию, по словам президента, необходимо с двух групп риска — врачей и учителей:

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию».

В России в ближайшие дни будет произведено два миллиона доз вакцины от коронавируса. Процедура будет проводиться бесплатно и на добровольной основе. Использоваться будет вакцина "Спутник V".

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в декабре.