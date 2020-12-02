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Стопкоронавирус.рф

В России скоро начнется масштабная вакцинация от COVID-19 

Анна Арсеньева 3 часа назад
В России скоро начнется масштабная вакцинация
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он сообщил во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Начать вакцинацию, по словам президента, необходимо с двух групп риска — врачей и учителей:

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию».

В России в ближайшие дни будет произведено два миллиона доз вакцины от коронавируса. Процедура будет проводиться бесплатно и на добровольной основе. Использоваться будет вакцина "Спутник V".
Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в декабре.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 25 345 новых случаев коронавируса выявлено в России.
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Коронавирус , Владимир Путин , Министерство обороны
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