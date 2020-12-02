Биолог: пациенты, переболевшие COVID-19, быстрее стареют

По словам эксперта, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес недуг в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей были опубликованы в ноябре. Эксперты обследовали людей, переболевших COVID-19 в легкой и средней форме:

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40»,

— объяснила Баранова.

Профессор также заключила, что коронавирус "приближает старость" и "забирает ресурсы". По мнению специалиста, ученым следует провести больше подобных исследований, чтобы изучить все последствия инфекции. Баранова предложила брать больше анализов у пациентов, переболевших COVID-19, и детально их изучать.