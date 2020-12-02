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Биолог предупредила о преждевременном старении из-за COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Биолог: пациенты, переболевшие COVID-19, быстрее стареют
Фото: depositphotos.com
Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила людей, переболевших COVID-19, о преждевременном старении. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес недуг в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей были опубликованы в ноябре. Эксперты обследовали людей, переболевших COVID-19 в легкой и средней форме:

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40»,

— объяснила Баранова.
Профессор также заключила, что коронавирус "приближает старость" и "забирает ресурсы". По мнению специалиста, ученым следует провести больше подобных исследований, чтобы изучить все последствия инфекции. Баранова предложила брать больше анализов у пациентов, переболевших COVID-19, и детально их изучать.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг.
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Коронавирус , Джордж Мейсон , РИА Новости
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