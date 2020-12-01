Проблемы, говорящие о том, что вы переболели COVID

Пандемия коронавируса все еще остается одной из главных опасностей в мире. В некоторых странах вводят карантин, комендантский час и ограничивают работу мест массового скопления людей. Многие люди уже думают о том, чтобы быстрее переболеть коронавирусом и получить иммунитет. Однако в некоторых случаях иммунитет к болезни не удерживается, а у человека остаются побочные эффекты. "Рамблер" рассказывает о проблемах со здоровьем, которые говорят, что вы уже переболели коронавирусом.

Слабость и одышка

Даже, если коронавирус прошел у вас бессимптомно, у вас могут остаться побочные эффекты, например, слабость и одышка. Слабость вы заметите сразу, так как ваше тело будет вас слушаться уже не так хорош, как раньше, а к этому прибавятся проблемы с концентрацией, нежелание что-либо делать и нехватка сил. У большинства переболевших одышка появляется при физических нагрузках, но она настолько сильна, что многие прерывают занятия спортом из-за того, что им тяжело и не хватает воздуха.

Потеря чувствительности конечностей

У некоторых людей коронавирус поражает центральную нервную систему, из-за чего чувствительность в конечностях может временно пропадать. Однако есть и те, у кого онемели части тела уже после того, как они вылечились от вирусной инфекции. Главная проблема заключается в том, что лечения нет ни от самой болезни, ни от ее последствий.

Перепады давления и обмороки

Одним из последствий коронавируса медики назвали скачки давления, так как болезнь влияет на сердце и сосуды. Из-за того, что они сужаются и расширяются сильно и быстро, у человека резко падает или поднимается давление. Это чревато развитием гипертонии, обмороками и сердечными приступами из-за нехватки кислорода в организме.

Аносмия

Отсутствие обоняние появляется у людей, когда они заболевают коронавирусом, но может проявиться и после болезни. Некоторым переболевшим весной вкусы и запахи не вернулись до сих пор, возможно, это будет позже, но пока врачи не знают, что делать с людьми, у которых обоняние так и не восстановилось. Многие признаются, что э тот симптом переносить тяжело в психологическом плане, так как теряется радость от жизни и приема пищи. Многие люди сильно худеют из-за аносмии.